Covid, più controlli nel weekend. Poi, lunedì, il comitato provinciale per la sicurezza

Sarà un fine settimana determinante per la provincia di Alessandria. Il virus è tornato a “battere duro” ed è giunto il momento di affrontarlo con maggiore fermezza. Per questo motivo nei prossimi quattro giorni si terranno due incontri cruciali che determineranno la vita sociale dei Comuni dell’Alessandrino.

IL PRIMO

Oggi, venerdì, i vertici di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza si riuniranno a Palazzo Ghilini per concordare con il prefetto Iginio Olita la pianificazione dei controlli sul territorio nelle giornate di sabato e domenica. Il timore sono, chiaramente, gli assembramenti e il non rispetto delle regole di distanziamento e di protezione personale.

IL SECONDO

Poi verrà il momento in cui si dovranno tirare le somme: lunedì, infatti, si riunirà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (composto da Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, il sindaco di Alessandria, il presidente della Provincia, l’Asl e l’Aso) che avrà il compito di capire come sarà trascorso il weekend e assumere, di conseguenza, le necessarie decisioni.

L'APPELLO

Saranno rafforzati i servizi di controllo e le valutazioni del comitato definiranno il grado di libertà di movimento in alcune aree del territorio. Tutto questo, però, si può limitare o addirittura evitare se il comportamento dei cittadini si dimostrerà esemplare: «Invito - ha detto il prefetto Olita - ad evitare gli assembramenti, a indossare la mascherina e a rispettare le regole. Non sono “frasi fatte”: il momento è critico e serve l’impegno di tutti noi per limitare ulteriormente il dilagare dell’epidemia».