Anche a Casale la cultura si ferma

CASALE - Con la firma dell'ultimo Dpcm, anche le attività culturali casalesi in programma fino al 24 novembre si fermano. Verrà rinviato lo spettacolo Era meglio andare al cinema previsto per il 30 ottobre; mentre annullato è il concerto di Paolo Bonfanti organizzato dall'Avis al Teatro Municipale del 14 e 15 novembre.

Cancellata anche la rassegna di concerti non ancora annunciata e prevista per il prossimo mese, così come tutte le iniziative proposte dalla Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi.

Rimangono tutt'ora confermate le aperture delle biblioteche - sia quella civica che quella dei ragazzi - ma solo per prestiti e restituzioni e obbligatoriamente su appuntamento. Museo Civico e Gipsoteca, così come le mostre temporanee al castello visitabili fino all'8 novembre, rimangono aperti al pubblico sempre nel rispetto delle norme di distanziamento e con ingressi contingentati.