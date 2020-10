Casale si colora di bianco contro la neoplasia polmonare

CASALE - Ritorna, per il sesto anno consecutivo, l'iniziativa "Illumina Novembre" dell'organizzazione ALCASE Italia ODV - associazione italiana che si occupa della lotta contro la neoplasia polmonare - volta a sensibilizzare il Paese sulla realtà del cancro al polmone.

Per l'occasione, dal 1 al 16 novembre a illuminarsi di bianco - colore internazionalmente scelto per rappresentare la malattia - su territorio casalese ci sarà la Torre Civica. «Abbiamo accolto con convinzione la richiesta della Alcase Italia - ha spiegato il vicesindaco Emanuele Capra - perché, nonostante la giusta attenzione che in questi mesi stiamo ponendo al CoronaVirus, non dobbiamo dimenticare che altre malattie continuano a colpire molte persone».

Lo scopo della campagna è quello di portare all'attenzione dell'opinione pubblica una patologia che ancora oggi è oggetto di forti stereotipi e dal punto di vista della ricerca gravemente sotto-finanziata. Inoltre, soprattutto in un momento così incerto caratterizzato da una pandemia mondiale, si pone lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione e su come saper riconoscere i sintomi possa spesso fare la differenza.

Soprattutto negli ultimi anni i progressi hanno dato i risultati sperati e vengono sempre di più presentate nuove possibilità di cura o di controllo a lungo termine della malattia. La lotta al cancro al polmone, però, non è ancora finita.