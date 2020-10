Via Mameli, Saffi e Palestro: a Casale nuovo porfido

CASALE - Dopo gli interventi di riasfaltatura nel concentrico urbano e delle frazioni, proseguono senza sosta i lavori di sistemazione del porfido in alcune vie del centro storico di Casale Monferrato. Un intervento di oltre 60 mila euro che prevede un attento lavoro di manutenzione con la messa in quota di buche e avvallamenti, la sostituzione dei cubetti rovinati e il riempimento delle fughe.

Gli interventi sono due: uno che interessa via Saffi e via Palestro e l’altro il tratto di via Mameli tra via della Biblioteca e piazza Tavallini. Il primo ha già visto la sistemazione del tratto di via Saffi e da ieri sono iniziati i lavori nell’ultima parte di via Palestro. In via Mameli invece si sta smontando l’intera pavimentazione per la ricollocazione alle idonee quote degli stessi cubetti recuperati; il tutto su un sottofondo di sabbia mista a ghiaino e cemento.