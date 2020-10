Arrestato per droga un membro degli Assalti Frontali, band che aveva vinto il premio Eternot

ROMA - Interessa anche la comunità di Casale la notizia dell'arresto di Paolo Bevilacqua, nome d'arte Pol G, membro della band rap romana Assalti Frontali. Bevilacqua, 55 anni, è stato trovato con 6 kg di stupefacenti in casa (marijuana e hashish, almeno 100mila euro di valore sul mercato) e processato per direttissima, quindi condannato a due anni di reclusione con sospensione della pena, obbligo di firma e 20mila euro di multa.

Gli Assalti Frontali erano stati tra i vincitori della prima edizione del Premio Eternot nel 2017, il riconoscimento concesso dalla città di Casale a chi si impegna, con le sue azioni, nella lotta all'amianto. Il loro brano "Asbesto" ha contribuito alla lotta internazionale per la libertà dall’amianto. Poche settimane dopo aver ricevuto il riconoscimento (nella giornata mondiale delle vittime dell'amianto) gli Assalti Frontali avevano consegnato la davidia involucrata (proveniente dal Vivaio Eternot, il monumento realizzato da Gea Casolaro e collocato al Parco Eternot) alla scuola elementare Iqbal Masih di Roma.

Nel settembre del 2017 la band si era esibita proprio al Parco Eternot in occasione del compleanno dell'area verde. Pare che Paolo Bevilacqua, al momento dell'arresto da parte della Guardia di Finanza, si sia giustificato così: «Col Covid non lavoro da mesi, dovevo pure guadagnare in qualche modo».