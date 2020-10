I docenti dell'Istituto Leardi al passo con le nuove tecnologie

CASALE - Si è concluso martedì 27 ottobre il corso di aggiornamento professionale "lo Studio 3.0" dedicato agli insegnati dell'Istituto Superiore Leardi. Hanno preso parte all'iniziativa oltre ottanta docenti e la proposta è stata accolta con entusiasmo da tutti.

Il corso - per un totale di tre incontri svolti completamente a distanza - ha toccato diversi argomenti. In particolare si è parlato degli strumenti utili per la condivisione e per il lavoro online, su come creare videolezioni e su come sviluppare la valutazione a distanza.

L'obbiettivo principale del progetto - che rientra nel Piano Nazionale Scuola Digitale - è quello di creare un ambiente scolastico in cui - anche in una situazione d'emergenza come quella che stiamo vivendo - lo studente sia un partecipante attivo e possa essere seguito a dovere attraverso mezzi di comunicazione innovativi.

«L’Istituto da anni ha intrapreso un percorso di integrazione delle nuove tecnologie alla pratica didattica - ha spiegato il professore Ilenio Celoria - Negli ultimi mesi, anche grazie ai fondi dei bandi PON, si è intensificato lo sforzo nella digitalizzazione, con l’acquisto di schermi touch, computer e altre dotazioni all’avanguardia: la formazione del personale docente rappresenta la fase successiva per il raggiungimento di una didattica innovativa di qualità».