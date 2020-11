Bocciata la proposta Quirino: niente area servizi all'ex Franger Frigor

CASALE - Nel mese di luglio a Casale era stata approvata, con i voti della sola maggioranza in consiglio comunale, la "Variante 26" al piano regolatore. Nell'ultima seduta del consiglio, svoltasi giovedì sera in videoconferenza, si sono discusse le osservazioni presentate in merito da Roberto Quirino a nome di Confterziario. La proposta, sostanzialmente, prevedeva la trasformazione dell'area privata "Ex Mondial" o "Ex Franger Frigor" - quella alle spalle dell'ospedale di Casale interessata dall'abbattimento di un grosso manufatto industriale - in area servizi, togliendola dalla destinazione produttiva.

La maggioranza ha "cassato" l'osservazione perchè, ha spiegato l'assessore all'urbanistica Vito De Luca «non pertinente». In pratica è stata respinta in quanto non inerente all'oggetto di variante, che non riguardava tale area. Alberto Drera (Capogruppo della Lega), confermando il respingimento, ha comunque lasciato uno spiraglio alla prospettiva sollevata da Qurino: «L'osservazione deve essere respinta perchè non riguarda l'oggetto della variante ma apre un tema». Duro Fabio Lavagno (Pd): «L'osservazione è formalmente cassabile - ha detto prima di lamentare una mancanza di programmazione della giunta - ma un'area servizi con parcheggio nelle prospicenze dell'ospedale sarebbe auspicabile, convertendo l'attuale zona parcheggio (di viale Giolitti) in un'area di transito per i mezzi di servizio».