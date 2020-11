Dopo il mercatino "salta" anche Casale Città Aperta

CASALE - Già ufficializzato da qualche giorno l'annullamento dell'appuntamento con il Mercatino dell'Antiquariato di novembre (originariamente programmato per domenica 8), il Comune di Casale comunica che si è deciso di annullare anche Casale Città Aperta del 7 e 8 novembre, l'iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini.