Nuovo Dpcm in vigore da venerdì, a Casale 135 positivi

CASALE - Il sindaco di Casale Federico Riboldi torna ad aggiornare sulla situazione Covid. La notizia più importante è che il nuovo Dpcm entrerà in vigore da venerdì e non da domani. Sarà probabilmente già il premier Conte nei prossimi minuti a chiarire ulteriori dettagli nel corso della prevista diretta. Per quanto riguarda il bilancio della Città, 135 concittadini sono risultati positivi. Non è possibile avere specifiche se gli stessi presentino o meno sintomi. "La situazione del Santo Spirito è sotto controllo e monitorata costantemente" dice Riboldi.