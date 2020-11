Balzola piange, è morto l'ex sindaco Bergoglio

BALZOLA - Lutto in Monferrato alla notizia della scomparsa dell'ex sindaco di Balzola, Gianfranco Bergoglio, 76 anni. Tra i primi a dare la notizia il primo cittadino Marco Torriano che gli riconosce il merito di aver fatto nascere la lista civica Futura Balzola nel 2004 in un post su Facebook.

«A te si deve il salvataggio della Casa di Riposo che oggi riteniamo un patrimonio dei Balzolesi ma che in quegli anni abbiamo seriamente rischiato di perdere. Grande la tua battaglia post alluvione del 2000, in cui hai messo a disposizione della comunità balzolese e del territorio monferrino con il Comitato degli Alluvionati, tutto il tuo impegno per ottenere i giusti ristori economici e le necessarie opere di messa in sicurezza» un passaggio del ricordo di Torriano.