Jb Monferrato aggrega Khadim Diouf

CASALE - In attesa di tutti i recuperi degli acciaccati, il roster di Jb Monferrato Novipiù resta un po' corto per preparare il debutto in campionato che, per ora, è stato confermato per il 22 novembre.

Ora, almeno negli allenamenti, coach Mattia Ferrari, ha un elemento in più: al gruppo è stato aggregato Khadim Diouf, ala senegalese di 2.05, classe 1997, nell'ultima stagione in serie B, al Basket Scauri.

Diouf già oggi lavorerà con i nuovi compagni, nel primo allenamento della settimana.