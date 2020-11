Allo studio nuove misure di sostegno alle attività. A Casale 271 positivi

CASALE - Il sindaco Federico Riboldi con il vice Emanuele Capra, nel giorno del patrono di Casale Sant'Evasio, comunica l'inizio di una tradizione: è stata inaugurata in Cattedrale una nuova cerimonia con l’accensione di un cero con lo stemma civico. «Quella fiammella che il Sindaco ha acceso - ha detto il Vescovo Gianni Sacchi - sta a significare la nostra fede vacillante, tremolante, ma sempre accesa». Domani, venerdì, annuncia Capra, l'amministrazione discuterà in Giunta nuove misure di sostegno per le categorie messe in ginocchio da questo nuovo lockdown.

Per quanto riguarda il bilancio dell’emergenza, sono 271 i cittadini casalesi positivi al Covid, di cui 81 ospedalizzati e 5 ricoverati in terapia intensiva.