Le minoranze vogliono essere coinvolte sul Covid: oggi l'incontro con Riboldi

CASALE - Le minoranze in consiglio comunale a Casale, Partito Democratico, Ritrovare Casale e Italia Viva, chiedono al sindaco e all'amministrazione di essere coinvolte sui temi dell'emergenza socio-economico-sanitaria legata al Covid.

Il sindaco Federico Riboldi ha raccolto l'invito di Luca Gioanola, Giorgio Demezzi e Fabio Lavagno 86 e oggi avrà con loro un incontro, fissato alle 17.

«I prossimi giorni saranno decisivi per evitare il collasso delle strutture sanitarie e della medicina territoriale in Piemonte, cosa assolutamente da evitare - dicono Gioanola, Demezzi e Lavagno - Stiamo infatti attraversando uno dei momenti più difficili per le nostre comunità dal dopo guerra a venire avanti, per questo come minoranza abbiamo chiesto, con spirito di collaborazione, che si recuperasse, secondo la tradizione di questa città, un nostro coinvolgimento per fronteggiare l'evolversi della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 e delle conseguenti ricadute sulla salute dei cittadini, così come sugli aspetti economici, sociali educativi. Gli obiettivi più urgenti sono ottenere risposte chiare e trasparenti dalla Regione e dalla dirigenza Asl, fare chiarezza a tutti i livelli, coinvolgere il territorio, informare i cittadini su come stanno le cose e su quali saranno i prossimi passi per evitare il repentino peggioramento della situazione. In questo contesto è importante anche chiarire cosa fa e cosa potrà fare l'Amministrazione».