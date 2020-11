Cereseto: rimosse le barriere architettoniche dell'ufficio postale

CERESETO - Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ufficio postale di Cereseto, sito in via Cavour 1, nell’ambito di un più ampio piano di interventi straordinari per l’adeguamento della rete alessandrina.

L’installazione è infatti parte del programma di “impegni” per i comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.

L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web al sito dedicato .

L’ufficio postale è aperto al pubblico martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.