Elena Caterina Doria vince a Paratissima

TORINO - Ancora un importante riconoscimento per Elena Caterina Doria. L’artista, residente a Cella Monte, è tra i vincitori del Best 15 Prize di Paratissima 2020 di Torino. La notizia è stata annunciata martedì con una diretta Instagram dalla sede della manifestazione. Sono stati resi noti i vincitori dei ‘Talent Prize’ del primo slot ‘Nice & Fair - Contemporary Vision’ e con la sua opera, ‘Trittico del Femminino Sacro e Natura’, un’installazione a parete realizzata con elementi disegnati a china e reperti naturali disposti in 14 cornici tonde, Doria si è aggiudicata il premio Best 15 Prize, assieme ad altri quattro artisti a cui si aggiungeranno altri dieci provenienti dagli slot successivi per ora sospesi causa covid. Doria così entrerà di diritto nella collettiva ‘Paratissima Talent Prize’ che si terrà il prossimo anno, nella suggestiva sala del galoppatoio presso l’Artiglieria di piazzetta Militare a Torino.

Anche le due curatrici dell’esposizione della Doria (dal titolo ‘In Utero’), Giorgia Gibertini e Caterina Capantini, hanno vinto all’unanimità il premio Nice Prize, come miglior curatela.

Elena Caterina Doria sta preparando in questi giorni nuovi suggestivi lavori destinati a essere pubblicati prossimamente sulle pagine de ‘Il Piccolo’ insieme al racconto ‘Cucina del territorio’ di Danilo Arona.