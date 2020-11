Ambientalisti contro: il Gre plaude la sospensione della Ztl e critica Legambiente

CASALE - La sezione di Casale del Gruppo di Ricerca Ecologia prende posizione e plaude all' iniziativa del sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi e dell'assessore all'ambiente Maria Teresa Lombardi in merito al provvedimento di sospensione della Ztl.

Una tesi antitetica rispetto alle critiche a più riprese avanzate dalla più nota associazione ambientalista cittadina, Legambiente:

«Un'ordinanza giusta che salvaguarda il tessuto sociale e commerciale della città, evita lo spostamento e dunque il sovraffollamento con i mezzi pubblici in un momento molto delicato per la salute pubblica e di fatto da fiato alle attività commerciali del centro già in sofferenza per i Dpcm legati al Covid 19 - spiegano dal Gre - Stupisce che qualcuno nel 2020 punti il dito contro l'inquinamento dell'aria, del Pm10 solo alle automobili quando in in questa stagione autunnale prossima all'inverno è notoriamente causa di tale inquinamento l'emissione degli impianti di riscaldamento in concomitanza della assenza di pioggia. Le tematiche ambientali vanno viste in modo corretto e trasparente non possono e non devono essere strumentalizzate ma "analizzate con lucidità". Ringraziamo dunque il sindaco di Casale Federico Riboldi e L'assessore all 'Ambiente di Casale Maria Teresa Lombardi per coniugare e sostenere l'ambiente e al tempo stesso il tessuto commerciale e la sanità pubblica» spiegano in una nota il delegato provinciale Daniele Carbone e quello cittadino Maurizio Massini.