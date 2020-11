"Maradona star tra i futuri campioni"

ALESSANDRIA - "Il calcio ha il potere, talvolta, di ridurre le distanza. E così è capitato che il grande Maradona si comportasse esattamente come i ragazzi che stava incontrando, ovvero giovani che non avevano vissuto l'epoca del Diego calciatore ma che, pur avendone apprezzato le gesta solo attraverso internet o racconti, erano ammaliati da questo campione eterno".

L'alessandrino Giammaria Ravetti ricorda Diego Armando Maradona, il fuoriclasse argentino morto poche ore fa. Aveva 60 anni e un palmares che include il successo ai Mondiali. Leader assoluto dell'Argentina e del Napoli (prima ancora del Barcellona e del "suo" Boca), Maradona è considerato da molti il più forte calciatore di tutti i tempi.

Ravetti e Diego si incontrarono a Dubai nel 2015. Giammaria, in qualità di rappresentante in Italia del ‘Dubai Sport Council’, aveva organizzato competizioni sportive, con protagoniste tra l'altro le squadre giovanili del Torino e del Milan. Maradona, che in medio oriente ha fatto l'allenatore, era ambasciatore dello Sport e del Calcio di Dubai nel mondo.

"Diego - spiega Ravetti - ha sempre avuto grande disponibilità verso tutti. Non si è mai considerato una star. E' stata anche questa la sua grandezza".