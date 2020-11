Ramezzana per il Balbo, la sua opera adorna piazza Castello

CASALE - Anche Max Ramezzana, noto illustratore e scenografo casalese (che da tempo collabora tra gli altri con il Corriere della Sera) ha prestato la sua arte per la campagna di comunicazione dell'Istituto Balbo di Casale.

Da lunedì la sua opera, dopo essere stata pubblicata nei manifesti disseminati per la città, campeggia sulle pareti esterne del plesso di piazza Castello (a fianco del claim dell'Istituto: Studia, Ama, Vivi) e Lanza. Ci rimarrà a lungo, diventando una vista comune per i monferrini.

(Le operazioni di installazione sulla parete del plesso Balbo-Palli lunedì mattina)

«Mi ha fatto molto piacere che il preside Riccardo Calvo mi abbia chiesto di collaborare, è una cosa che mi riempie d'orgoglio. Non ho frequentato il Balbo come studente ma Casale è la mia città, vi ho tenuto dei corsi di comunicazione ed è la scuola di mio figlio - spiega l'artista - L’idea l'ho ricevuta dalla professoressa Roberta Ariotti». L'input era chiaro: "Vorremmo far passare il concetto di cultura che ti rende libero e ti permette di guardare dall'alto, di superare i problemi, quasi come delle ali che ti permettono di volare oltre...".

Ramezzana ha interpretato il tema con la sua maestria, una studentessa che vola sopra la città, le sue ali sono un libro. L'artista spiega la scelta dei colori: «Sereni, perchè in questo periodo soprattutto abbiamo bisogno di immagini di serenità. Spero arrivi l’auspicio di spiccare il volo grazie alla cultura».

Per osservare gli altri lavori di Max Ramezzana.