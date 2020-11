Confcommercio a Casale lancia la campagna per difendere i negozi

CASALE - Confcommercio-Unicom di Casale lancia la campagna "Tieni in vita il negozio di vicinato" in favore delle attività cittadine. «Mai come in questo momento c’è la necessità di restare uniti, di concentrare gli sforzi e dell’aiuto di tutti per superare un momento particolarmente difficile non soltanto per Casale ed il Monferrato ma per tutto il Paese, alla luce dell’emergenza sanitaria che perdura ormai da mesi - spiega il presidente Costantino Mossano - Confcommercio-Unicom partecipa, insieme ad Ascom-Confcommercio di Alessandria alla campagna di ‘Tieni in vita il negozio di vicinato’ per sensibilizzare agli acquisti in città, facendo si che soprattutto in vista dello shopping natalizio i consumatori scelgano di effettuare le proprie compere nei negozi cittadini, aiutandoli così a superare un momento certamente non facile e a non disperdere, con pochi click, risorse che andrebbero ben lontano dal territorio. La nostra è una chiamata per tutta la cittadinanza. L’acquisto di ogni singola persona può fare la differenza in questo difficile momento: scegliamo sempre i nostri negozi, per senso di appartenenza e per amore verso la nostra città ed il nostro territorio ed il loro tessuto commerciale, che è l’anima non solo economica, ma anche sociale ed identitaria della città»