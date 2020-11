Ticineto: tamponi rapidi in casa di riposo

TICINETO - A partire da questa settimana il Comune di Ticineto in collaborazione con la Casa di Riposo Ribero Luino ha attivato un servizio di tamponi rapidi gratuiti in modalità “drive-in” a favore dei propri residenti (in situazione di bisogno segnalata dai medici di base). Il servizio è attivo dal martedì al venerdì nella fascia oraria 12.30-13.00, e consentirà per ora l’esecuzione di un numero massimo di 25 test a settimana. Il luogo individuato, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza stabiliti dalle autorità sanitarie, è il cortile esterno della Casa di Riposo, ove i cittadini accedono con la propria autovettura da Vicolo Torino. Il tampone, eseguito da personale sanitario preposto esclusivamente a questaattività, viene rapidamente processato e consente ai medici di base di disporre dell’esito già nel corso dello stesso pomeriggio.

L’individuazione dei cittadini che potranno beneficiare di questo servizio avviene da parte del medico di base, con priorità a persone sintomatiche o che sono state recentemente a contatto con casi positivi.

«L’incremento dei casi positivi di questa seconda ondata pandemica ha generato un’accresciuta necessità di esecuzione di test che il sistema sanitario non è stato finora in grado di soddisfare in tempi ragionevoli. Dal continuo dialogo che ho con medici di base e cittadini, ho raccolto in queste settimane numerose testimonianze di lunghe e snervanti attese per eseguire e conoscere l’esito del proprio tampone, con conseguenti impatti negativi su salute e lavoro - commenta il Sindaco di Ticineto Cesare Calabrese - Per questo come Amministrazione abbiamo ritenuto doveroso mettere a disposizione risorse e tempo per attivare una soluzione che consenta di avere esiti attendibili in tempi rapidi, dando così la possibilità ai nostri medici di base di tracciare in maniera più efficace la catena dei contagi. E lo abbiamo fatto con un partner di grande valore, la Casa di Riposo Ribero Luino, che ha intuito le nostre necessità e ha subito messo a disposizione tutta la propria competenza e conoscenza fin qui sviluppate nella gestione di questa crisi sanitaria».