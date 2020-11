Rispetto delle distanze: in provincia circa 750 controlli al giorno

ALESSANDRIA - Si è tenuta questa mattina la commissione per la sicurezza e l’ordine pubblico della provincia di Alessandria. Al tavolo, coordinato dal prefetto Iginio Olita (in foto), le forze dell’ordine e i sindaci del territorio.

Dal vertice, convocato per affrontare le nuove disposizioni per il passaggio del Piemonte da zona rossa a zona arancione in materia di epidemia da Covid, è emerso che in media vengono controllate 150 attività commerciali al giorno, 600 cittadini e che le sanzioni elevate sono circa una decina.

“Si tratta - ha spiegato il prefetto Olita - soprattutto di controlli contro gli assembramenti. Controlli che, come dimostrano i numeri, ci sono e sono equilibrati. A nome di tutti coloro che erano al tavolo, invito i cittadini a rispettare le regole anche in questa fase” perchè la zona arancione non è un ‘liberi tutti’.