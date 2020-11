Acuto Casale: Coccolo completa il sorpasso

CASTELLANZA - Dopo lunghe settimane di stop, ritorna in campo il Casale di Buglio: a Castellanza i nerostellati superano 3-2 i padroni di casa grazie alla reti siglate M’Hamsi, il rigore di Poesio e il colpo finale di Coccolo, conquistando tre punti pesantissimi.

Il primo tempo parte a rilento, entrambe le formazioni studiano l’avversario e creano poche occasioni. Al 25’ si rende però pericolosa la Castellanzese con Mecca che in pallonetto manda di poco fuori dallo specchio della porta difesa da Tarlev. Tre minuti dopo i padroni di casa trovano la rete del vantaggio: gran gol di Chessa che da fuori realizza di collo esterno.

Il Casale non resta a guardare e poco più tardi raggiunge il pari con l’eurogol firmato M’Hamsi, bravo in area a rubare palla e destreggiarsi tra i difensori.

Partita più che mai aperta e infatti poco prima dell'intervallo la Castellanzese si riporta in vantaggio, con il colpo di testa di Corti che non lascia scampo all'estremo difensore ospite: è il 2-1 per gli uomini guidati da Mazzoleni, parziale con cui termina la prima frazione di gioco.



Nella ripresa il rigore trasformato al minuto 11 da Poesio porta il Casale sul 2-2; segue una lunga fase con capovolgimenti di fronte, ma a crederci maggiormente sono proprio i i nerostellati che spingono sull’acceleratore e creano ripetutamente i presupposti per completare il sorpasso. La svolta si concretizza alla mezz’ora il tiro di Coccolo regala il 3-2 al Casale e la vittoria in trasferta. Mister Buglio, dopo mesi particolarmente complicati, può finalmente esultare.

CASTELLANZESE-CASALE 2-3

MARCATORI: pt 29’ Chessa, 34’ M’Hamsi, 40’ Corti; st 10’ rig. Poesio, 32’ Coccolo

CASTELLANZESE (4-3-3) Indelicato; Marcone (29’ st Negri), Alushaj, Ornaghi (45’ st Manfrè), Concina; Mecca, Molinari, Bigotto (29’ st A. Perego); Fusi, Corti, Chessa. A disp. Porro, G. Perego, Bertoletti, Giugno, Sestito. All. Mazzoleni

CASALE (4-4-2) Tarlev; Guida, Cintoi, Bettoni, M’Hamsi; Mullici, Poesio, Todisco, Vecchierelli (9’ st Franchini); Lanza (13’ st Albino), Coccolo. A disp. Rovei, Graziano, Fontana, Nouri, Premoli, Fiore, Cocola. All. Buglio

ARBITRO: Selva di Alghero

NOTE Gara a porte chiuse. Ammoniti: Ornaghi, Alushaj, Molinari, Poesio, Cintoi, Coccolo, Tarlev. Al 46’ pt espulso Buglio, allenatore del Casale. Recupero: 1’+4’.