Casale: gli eventi online per la festa di Chanukkah

CASALE - Nonostante la situazione d’emergenza la comunità ebraica di Casale si prepara a festeggiare anche quest'anno la ricorrenza di Chanukkah e l’evento di aggregazione si è addirittura ampliato: sono infatti previsti tre appuntamenti online che uniranno la comunità casalese con istituzioni culturali europee e tante nazioni, tra le quali Israele.

La prima data da segnalare è quella del 10 dicembre, quando il tramonto sarà l’inizio del primo giorno della festività che ne dura complessivamente otto per ricordare il miracolo avvenuto nel tempio di Gerusalemme dopo l'occupazione ellenistica. La lampada necessaria per riconsacrare l'edificio al culto aveva olio per una sola giornata, ma ne durò altre sette grazie all'Intervento Divino. Da allora il simbolo di questa festa è la chanukkia, il lume a 8 bracci più un “servitore” che accende tutte le altre, giorno dopo giorno. Lo stesso giorno in un incontro online verranno raccontati i significati culturali e storici della festività. A parlarne saranno il presidente della comunità di Casale Elio Carmi, rav Amedeo Spagnoletto, direttore del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara, e rav Adolfo Aharon Locci, rabbino capo della comunità di Padova.

Si visiterà virtualmente anche il Museo dei Lumi. All’interno è presente la collezione che quest’anno arriva a contare 250 lampade (chanukkiot) realizzate da importanti artisti italiani e internazionali appositamente per la Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale.

Il secondo appuntamento sarà il 13 dicembre, quando si entrerà nel cuore delle celebrazioni. Insieme ad Elio Carmi ci sarà Daria Carmi, Young Curator della collezione del Museo dei Lumi, e con loro si conosceranno 7 nuovi artisti per 7 nuove opere. In questa giornata Casale sarà tra i protagonisti anche di un’altra iniziativa internazionale, i bambini del Maccabi Monferrato, infatti porteranno il loro saluto e i loro auguri di Channukà al Maccabi Mondiale con un piccolo video.

Il terzo e ultimo appuntamento sarà il 18 dicembre. La Comunità casalese partecipa ad un video realizzato dall’Aepj, Associazione Europea per il patrimonio ebraico che unisce idealmente alcune delle più importanti località della diaspora ebraica del bacino del mediterraneo. Ognuna di esse accenderà un lume: oltre alla comunità monferrina vedremo quelle di Salonicco, Smirne, Parigi, Costa Azzurra, Gerona-Barcellona e Padova. Nel collegamento interverranno Claudia De Benedetti, direttore dei musei ebraici di Casale e Adriana Ottolenghi, consigliere della Comunità, che sarà la guida di una visita virtuale alla sinagoga, un compito che svolge da molti anni per le migliaia di turisti in visita a Casale. L'ultimo lume sarà quello del Museo del Popolo Ebraico di Tel Aviv. Per l'occasione Elio Carmi accenderà una chanukkia davvero speciale: un'antica lampada in argento donata in questi giorni al Museo dei Lumi da una famiglia ebraica milanese.

Sarà possibile accedere a tutti gli eventi direttamente dal sito della comunità ebraica e dalla pagina Facebook della stessa.