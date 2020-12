I Vigili del Fuoco festeggiano Santa Barbara: nel 2020 oltre 6000 interventi

ALESSANDRIA - Oggi al Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria è stata celebrata (in forma riservata al solo personale) la festività di Santa Barbara, patrona del Corpo.

La ricorrenza è stata festeggiata con la deposizione di un omaggio floreale sulla lapide dedicata ai caduti e successivamente una messa officiata dal vescovo di Alessandria Guido Gallese e concelebrata dal cappellano dei Vigili del Fuoco don Augusto Piccoli. Al termine della cerimonia si è data lettura del messaggio del capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo e successivamente il Comandante Roberto Marchioni, ha illustrato l'attività del Comando nel corso dell'anno 2020.

Il comando di Alessandria ha effettuato complessivamente 6337 interventi di soccorso: 1224 interventi per incendi ed esplosioni, 1334 interventi per soccorso a persone, 474 interventi per dissesto statico, 346 interventi per incidente stradale, 339 interventi per danni da acqua, 176 interventi per fughe di gas, 378 interventi per alberi pericolanti, 331 servizi di assistenza, 1735 interventi di altra tipologia (Aperture porta, recupero merci e beni, ecc.).