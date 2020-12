Casale: tentano di truffare la banca, denunciati

CASALE MONFERRATO - I Carabinieri di Casale Monferrato, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per concorso in reato continuato, favoreggiamento, tentata truffa, sostituzione di persona e falsità materiale commessa dal privato due marocchini di 23 e 41 anni e un 59enne, tutti con pregiudizi di polizia. I tre, concorrendo tra loro, in diversi momenti, allo scopo di ottenere un finanziamento bancario presso un istituto di credito casalese, si sono presentati con pseudonimi esibendo una falsa documentazione attestante l’acquisto di una rivendita di tabacchi, di proprietà di un casalese risultato completamente estraneo ai fatti.

I tre complici erano quasi riusciti a ottenere il finanziamento dalla banca, ma l’intuito dell’esperta direttrice è riuscito a evitare la truffa e quindi la consegna di una cospicua somma di denaro.