Le iniziative di sostegno agli abitanti di Mombello

MOMBELLO - Continuano le iniziative sociali dell’amministrazione comunale di Mombello indirizzate alle fasce più deboli e ai giovani studenti del paese monferrino.

È infatti ricominciata lo scorso mercoledì, 2 dicembre, la distribuzione dei nuovi buoni spesa grazie ai fondi ricevuti dal Governo a fronte del nuovo Decreto Ristori. Come in precedenza i nuclei familiari interessati dovranno compilare l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali che dovrà poi essere restituito preferibilmente via mail.

Potranno fare richiesta coloro che si trovano in stato di assoluto bisogno di beni di prima necessità. I buoni spesa saranno utilizzabili dal beneficiario presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio. In ogni caso, prima di consegnare il buono spesa il destinatario vi apporrà la data di utilizzo e la firma. Verrà data priorità a coloro che non godono di altri sostegni pubblici come Reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni o altre varie forme.

Sul sito internet del Comune si possono trovare le indicazioni complete per accedere al servizio.

Per quanto riguarda gli studenti che in questo periodo hanno dovuto far fronte all’attivazione della didattica a distanza il Comune ha deciso di erogare un contributo per far fronte, anche se in maniera parziale, alle maggiori spese sostenute per i collegamenti alla rete internet. L’importo erogato sarà di €. 80,00 per ogni bambino/ragazzo che corrisponde al costo annuo di abbonamento alla rete di Senza Fili Senza Confini mentre per i più piccoli che hanno continuato a frequentare in presenza tale somma verrà erogata come rimborso dei costi sostenuti per la mensa scolastica.

Contestualmente è stato deciso anche di sospendere la quota relativa al trasporto scuolabus in quanto usufruito solo in misura parziale dagli studenti. Per coloro che avessero già provveduto al pagamento, verrà effettuato il rimborso della cifra pagata.