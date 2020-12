Linee ferroviarie: il video satirico prima della manifestazione

CASALE - Domani pomeriggio alle 15.30 in piazza Mazzini è prevista una manifestazione durante la quale, provocatoriamente, verrà organizzata la "vendita simbolica" della Stazione Ferroviaria di Casale. L'evento, organizzato da CasaleBeneComune (aderiscono Legambiente Casale, Associazione Ferrovie Piemontesi, Mammeincercho, Partito Democratico, Co.M.I.S. e Fiab), vuole richiamare l'attenzione sul tema dei trasporti ferroviari: si attende da molti mesi il ripristino della linea per Mortara mentre per quella per Vercelli ormai si sono quasi completamente perse le speranze. A tutto ciò si è aggiunta, proprio di recente, la notizia della chiusura della biglietteria dello scalo ferroviario che, dicono gli organizzatori «È evidente non serva più, allora tanto vale fare cassa».

In attesa dell'evento Mario Saldì di CasaleBeneComune ha pubblicato su Youtube un video satirico. Lui, attore dilettante, racconta cosa accadrà domani interpretando tutti i personaggi in scena. Non mancano le punzecchiature al sindaco Federico Riboldi, si citano alcuni passaggi della campagna elettorale dell'anno scorso e alcuni slogan... ma anche i recenti lavori a Borgo Ala che, evidentemente, a qualcuno non sono piaciuti.