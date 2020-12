Oggi in diretta streaming la cerimonia conclusiva del premio Minazzi

CASALE - Si terrà oggi, venerdì 4 dicembre, alle 16:30 in via telematica la premiazione del “Ambientalista dell’anno”, riconoscimento nazionale intitolato all’attivista casalese Luisa Minazzi. Per assistere all’evento sarà necessario collegarsi alla diretta streaming direttamente da questo link.

A presentare ci sarà il comitato organizzativo - formato da rappresentanti di associazioni monferrine - insieme agli otto finalisti provenienti da tutta Italia.

In particolare i candidati - che condivideranno i loro racconti durante l'evento - sono: ProPositivo, un gruppo di giovani sardi che si impegnano a contrastare lo spopolamento della Sardegna interna; Alessandra Dolci, magistrato impegnata in diverse inchieste ambientali; la famiglia Bertolino, che ha fondato un’azienda che ricicla elettrodomestici; Vincenzo Balzani, chimico che si occupa di temi legati all’energia e alle risorse rinnovabili; Save the truffle, progetto piemontese nato in difesa dei boschi a vocazione tartufigena; Rosario Esposito La Rossa, impegnato in numerosi progetti sociali nel quartiere di Scampia; Paolo Strano e la Onlus Semi di libertà, che si occupano di formare detenuti; Alessandra Viola, giornalista che si impegna per creare coscienza ambientale.

La cerimonia si concluderà con l’assegnazione del premio, nella speranza di poter festeggiare anche in presenza una volta che l’emergenza sanitaria tornerà sotto controllo. Infatti come spiegano Marco Fratoddi e Vittorio Giordano coordinatori della manifestazione «Anche se soltanto uno tra gli otto sarà l’Ambientalista dell’Anno, per noi sono tutti vincitori. Ognuno di loro è esempio di cambiamento, speranza e resilienza. Un messaggio che nell’anno che sta per concludersi - profondamente segnato dall’assedio globale del Covid-19 - diventa ancora più forte e meritevole di essere condiviso».