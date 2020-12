Contributi affitti: consegna delle ricevute di pagamento entro il 15 gennaio

CASALE - Il bando per l'attribuzione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (chiuso lo scorso settembre) prevedeva anche di allegare alla domanda copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2019 e 2020. Quindi, per avviare l’iter che porterà a determinare i beneficiari del contributo affitto, chi ha presentato la domanda a settembre dovrà ora consegnare all’Ufficio Casa del Comune di Casale le ricevute delle ultime mensilità 2020 entro il 15 gennaio 2021.

L’avviso riguarda tutto il territorio monferrino. Casale è infatti capofila per i comuni dell’Ambito 6, quindi chi ha presentato la domanda in uno dei seguenti paesi, potrà far pervenire le ricevute direttamente all’ufficio comunale casalese: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio e Villanova Monferrato.

È possibile inviare i documenti, che dovranno essere conformi alla normativa vigente (ad esempio, per le ricevute dei pagamenti in contanti superiori ai 77,47 euro, con l’apposizione di una marca da bollo da 2 euro), anche via e-mail all’indirizzo soccasa@comune.casale-monferrato.al.it.

Per accedere agli sportelli, invece, è necessario prenotare un appuntamento online alla pagina del sito del Comune www.comune.casale-monferrato.al.it/PrenotazioneUffici oppure telefonando al numero 0142 444320 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30.

«Colgo l’occasione per informare tutti coloro che hanno fatto domanda – ha spiegato l’assessore Luca Novelli – che la Regione Piemonte ha incrementato gli stanziamenti per il contributo affitto dell’anno 2020: infatti, oltre ai 98 mila euro già previsti, ne arriveranno ben 127 mila in più».