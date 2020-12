In Valcerrina il Covid-19 non ferma il museo diffuso dei presepi

VALCERRINA - Nonostante l'emergenza sanitaria, l’Associazione Mirò di Villamiroglio ha cercato di tenere alto lo spirito natalizio proponendo l'iniziativa "Presepi in Valcerrina". Installazioni esterne che richiamano la natività saranno esposte nei vari paesi e frazioni della Valcerrina da domani 8 dicembre fino al 6 gennaio 2021.

I presepi, realizzati da volontari privati e associazioni, sono liberamente visitabili. A questo link tutte le informazioni, con una lista dettagliata dei luoghi in cui trovarli.

Le iniziative però non si fermano qui: l’Associazione Mirò ha proposto anche “Santo Natale/Holy Christmas”, progetto aperto a tutti per raccogliere opere d'arte a tema natalizio da esporre in una mostra virtuale online. A questo si aggiungono inoltre i concorsi “Addobbello” - che premia gli addobbi meglio riusciti - e "Caro Babbo Natale" (un'occasione per inviare la propria lettera a Santa Claus), iniziative proposte dal Circolo Ancol e dal Mercatino di Mombello aperte a tutti gli abitanti di Mombello e delle zone limitrofe.