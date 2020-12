«Si modifichi il bando sugli aiuti Covid, così discrimina gli ambulanti»

CASALE - L'esponente casale di Confterziario Roberto Quirino scrive alla Giunta chiedendo una modifica del bando sugli aiuti alle attività economiche colpite dalle limitazioni Covid. Secondo Quirino infatti ci sarebbero "discriminazioni" per quanto riguarda gli ambulanti.

«Per richiedere gli aiuti si deve avere sede operativa e legale a Casale oppure sede operativa a Casale e sede legale in un comune della provincia - dice Quirino. Per quanto riguarda i mercatali perciò - Un ambulante che non risiede a Casale (ma che a Casale partecipa all'appuntamento bisettimanale) non può chiedere il contributo e sono esclusi anche gli ambulanti casalesi non titolari di posteggio al mercato bisettimanale (spuntisti, itineranti e titolari di posteggi non nel mercato di Casale Monferrato)».