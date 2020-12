Giovedì il primo appuntamento per la Chanukkah casalese

CASALE – La Comunità ebraica di Casale si prepara a celebrare anche quest'anno la ricorrenza di Chanukkah con una serie appuntamenti per quello che è sempre stato un momento di amicizia, aggregazione e arte sotto il segno della “luce”, che quest'anno si svolgeranno rigorosamente online

Chanukkah inizierà al calare del sole di giovedì 10 dicembre e così alle ore 18, le comunità di Padova e Casale si presenteranno insieme al debutto di un articolato progetto denominato #Italiaebraica che unirà idealmente tutti i luoghi di cultura dell'ebraismo italiano. Sulla piattaforma Zoom infatti, ogni mese, due musei per volta saranno protagonisti di un episodio costruendo insieme un unico racconto che avrà al centro i beni culturali ebraici italiani, le persone, le famiglie, gli usi e i costumi che li accomunano. Il dialogo metterà in luce l’intreccio di storie che legano una comunità all’altra.

La scelta di Padova e Casale per il primo appuntamento è proprio legata alla festa delle luci: a Casale ha sede il Museo dei lumi, una straordinaria collezione di Chanukkiot (questo il nome del candelabro in uso a Chanukkah) le cui otto lampade vengono accese progressivamente ad ogni giornata della festa da una nona lampada, lo shammash. Realizzate da importanti artisti italiani e internazionali appositamente per la Fondazione Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale - Onlus, vengono esposte a rotazione nei locali che accoglievano il forno per la cottura delle azzime. Le lampade casalesi vengono richieste spesso in prestito da musei e istituzioni ebraiche italiane e straniere. L'ultimo gemellaggio è proprio quello con Padova che ha esposto una selezione di una ventina di opere casalesi per la mostra “Una luce dirada l'oscurità” nei luoghi più significativi della città e nello stesso Museo della Padova Ebraica. Il collegamento comincerà quindi con i saluti di rav Amedeo Spagnoletto, direttore del Museo Nazionale dell'ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara. Successivamente interverrà rav Adolfo Locci, Rabbino capo della Comunità ebraica di Padova che con Elio Carmi, presidente della Comunità casalese racconterà le origini della celebrazione. Infine, proprio nella capitale monferrina si accenderà la prima candela della festa. Per partecipare all’evento sarà necessario accedere all’apposito link Zoom.

Domenica 13 dicembre, invece, alle ore 17, Elio Carmi e Daria Carmi, young curator della collezione del Museo dei lumi, presenteranno 8 nuovi artisti per 7 nuove opere che entreranno a far parte della collezione del Museo portando in totale le lampade a 250 pezzi: si tratta delle Chanukkiot di Massimo Biglia e Enrico Challier, Nicola Bolaffi, Enrico Francescon, Stefano Levi Della Torre (con i progetti di due lampade che costituiscono già essi stessi un'opera), Florine Offergelt, Fabrizio Prevedello, Clarice Zdanski. Ogni artista commenterà in collegamento la propria opera esposta in Sala Carmi. A seguire ci sposteremo nel Cortile della Api per l'accensione del quarto lume di Channukah. Ad accendere i lumi ci saranno in presenza anche Adriana Ottolenghi e Marcello Tedeschi, rispettivamente vicepresidente e consigliere della Comunità casalese. La partecipazione, per gli interessati, potrà avvenire via streaming accedendo alla pagina Facebook “Comunità Ebraica di Casale Monferrato”.

In questa giornata Casale sarà tra i protagonisti anche di un’altra iniziativa internazionale, i bambini del Maccabi Monferrato porteranno infatti il loro saluto e i loro auguri di Channukah al Maccabi Mondiale con un piccolo video. Era dal 2007, dai Giochi Europei Maccabi di Roma, che questa associazione monferrina legata allo sport non faceva sentire la sua voce a questo livello. L'appuntamento con il Maccabi è alle 18 ora italiana in diretta dal Kotel di Gerusalemme e visibile sulla pagina Facebook “Maccabiah-Maccabi World Union”

L'ultimo appuntamento con la Chanukkah casalese è il 18 dicembre, ottavo giorno e ultimo lume. La Comunità Ebraica di Casale parteciperà ad un video realizzato dall’Aepj, Associazione Europea per il patrimonio ebraico che unisce alcune delle più importanti località della diaspora ebraica del bacino del mediterraneo. Ognuna di esse accenderà un lume.