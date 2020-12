Balbo, orientamento e laboratori

CASALE - L'Istituto Balbo, per potere in qualche modo 'incontrare' anche se virtualmente, gli studenti delle classi terze medie della città di Casale e del territorio, e far conoscere l'offerta formativa, ha preparato una versione speciale di Open Day Virtuale (cui ci si può prenotare sul sito dell'Istituto), durante il quale si potranno vedere la struttura e le aule dell'Istituto grazie ad un video che permetterà di fare un 'tour virtuale' del plesso Balbo e del plesso Lanza, realizzato interamente da un alunno della IB Liceo Scientifico, Antonio Raimondi.

L'Open Day si svolgerà tramite un incontro di 30/45 minuti su Meet con un paio di docenti e di alunni dell'indirizzo oggetto di interesse, cui parteciperanno i genitori e gli studenti che si sono prenotati e che verranno invitati tramite un un link inviato dalla scuola. Ma esiste anche la possibilità di effettuare veri e propri Laboratori didattici, in orario pomeridiano. Si tratta di momenti di lezione in cui docenti e studenti presentano alcune attività didattiche interattive sulle discipline caratterizzanti di ogni indirizzo dell'Istituto Balbo: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze umane e della Comunicazione.

Il 9 e il 10 dicembre comincia l'Istituto Comprensivo 1, l'11 e il 14 l'Istituto Comprensivo 2, il 15 e il 16 l'Istituto Comprensivo 3, il 16 e il 17 l'Istituto Pascoli di Valenza e San Salvatore, il 17 e il 18 è la volta della Scuola Media Sacro Cuore e dell'I.C. Don Milani di Ticineto, mentre il 21 dell'I.C. Vignale Ozzano e di San Martino di Rosignano. Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 14.30 e durano circa 45 minuti per indirizzo di studi.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare la professoressa Simona Follese, Referente per Orientamento e consultare il sito www.istitutobalbo.edu.it. Il 10 pomeriggio inoltre si terrà alle ore 17.30 la presentazione del Liceo Classico, sempre prenotabile sul sito della scuola.