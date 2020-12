Borse "Don Dante", premiate due studentesse del Leardi

BORGO SAN MARTINO - L’Associazione “Don Dante Caprioglio”, nel perseguire i valori che il suo eponimo ha sempre testimoniato nella sua lunga attività di docente, anche quest’anno ha istituito otto Borse di Studio a giovani che si sono particolarmente distinti durante il percorso di studi.

«L’Associazione, con queste Borse al Merito, vuole evidenziare come l’istruzione sia un valore assoluto, che assume un valore ancor più alto in un momento problematico in cui la didattica è stata messa in grave difficoltà dalla pandemia» spiegano dall'associazione.

Anche quest’anno l’Istituto Leardi può vantare due eccellenze con lode premiate sabato 5 dicembre scorso. Il momento non ha consentito una cerimonia come gli anni precedenti: la consegna dei premi è avvenuta necessariamente in tono minore, con poche presenze per evitare assembramenti e alla partecipazione dei soli premiati.

La consegna ha avuto luogo presso il Teatro Don Milanesio in Borgo San Martino: è stata premiata Jessica Piano per Costruzione-Ambiente-Territorio e Kaja Klea per Amministrazione-Finanza-Marketing.

Alle due premiate, i nostri migliori auguri, con l’auspicio che il loro impegno le accompagni anche nel futuro.