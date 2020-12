Agli Europei di calcio eSports ci sarà anche Casale

CASALE – A meno di un mese dalla nascita della Stay O’ Party eSports (sezione videoludica della società calcistica casalese) stanno già cominciando ad arrivare i primi risultati frutto della bontà del lavoro svolto in questo breve periodo.

Per due “player” giallorossi è infatti arrivata nelle scorse ore la chiamata a difendere i colori della nazionale italiana che disputerà i prossimi campionati europei di calcio virtuale su X Box One. Si tratta del fondatore e allenatore della squadra, il giovane casalese Luca Linarello e del compagno e amico di lunga data (ma più vecchio anagraficamente) Manuel Zenobi che invece vive a Milano.

Luca Linarello

Se per Zenobi è la prima convocazione, per l’attuale allenatore di Stay si tratta invece di un ritorno, avendo già “indossato” la maglia azzurra nel mondiale del 2013, a soli 14 anni: «È sempre un grande onore far parte della nazionale – ha raccontato Linarello – ed è ancora di più farlo sapendo di essere in due a rappresentare Stay».

«Un’emozione unica – ha commentato Zenobi – il merito è anche di Luca che in più di un’occasione mi ha sollecitato a prendere parte a questo grande gruppo».

Manuel Zenobi

La nazionale italiana eSports è fra le più titolate al mondo avendo vinto le ultime cinque edizioni di mondiali ed europei che, a differenza di quello che avviene nel calcio giocato, vengono disputati ogni anno. Per questo la sfida che dovranno affrontare i due giallorossi sarà ancora più ardua visto che, da una parte, avranno il compito di difendere il titolo di campioni e, dall’altra, saranno gli unici rappresentanti di una società piemontese a prendere parte a una kermesse internazionale di eSports, la cui data è ancora da stabilire, anche a causa dell’emergenza Covid