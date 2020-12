Niente tamponi: Casale - Sestri Levante si gioca mercoledì

CASALE - Non è proprio destino che il Casale giochi di domenica. Neppure questa volta che il campionato di serie D riparte dopo quasi due mesi, per metà occupati da recuperi.

L'incontro di domani al 'Palli' con il Sestri Levante è stato spostato a mercoledì 16, sempre alle 14.30. La causa? "Impossibilità di eseguire i test previsti dal nuovo protocollo, per il mancato arrivo del personale convenzionato con la Lega Nazionale Dilettanti all'appuntamento di questa mattina. Sia Casale, sia Sestri Levante non hanno così potuto effettuare i tamponi". Dunque gara rinviata di tre giorni. Pensare che il presidente della Lnd Cosimo Sibilia solo tre giorni fa aveva sbandierato l'accordo conla società che effettua i tamponi come una grande conquista.

E il derby?

Problema: il 16 il Dipartimento Interregionale della Lnd aveva già messo in calendario il recupero tra Hsl Derthona e Casale. Che, quindi, salta: la nuova data individuata è il 30 dicembre, di fatto per nerostellati e leoncelli nessuna pausa, perché giocherenno il 20 e il 23, il 30 si affronteranno al 'Coppi' e il 6 ripartirà il campionato.