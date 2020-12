Biblioteca Ragazzi: tre letture online per i più piccoli

CASALE - Tornano le iniziative online della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati di Casale. A dicembre sono in programma tre appuntamenti di Nati per Leggere, che, in Piemonte, si declina in Nati per leggere Piemonte, un progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo.

«Dopo il positivo riscontro avuto durante il primo lockdown – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – riproponiamo una serie di letture online per i piccoli lettori della Biblioteca Luzzati. Tre appuntamenti con letture animate che sapranno sicuramente coinvolgere e divertire i partecipanti».

Si partirà con Il ventilatore del drago, a cura del Teatro della Nebbia, dalle 10 di martedì 15 dicembre. La storia è quella di un maestoso drago verde che litiga con la moglie la quale, al culmine dell'ira, gli lancia un ventilatore che si incastra nella sua bocca, impedendogli così di sputare fuoco e di parlare. Il povero drago partirà alla volta di un pese dove vive un vecchietto che può guarirlo, ma dovrà prima superare alcune peripezie.

Si proseguirà con le storie suonate di Arriva il Natale! a cura dell'autrice Giuditta Campello e del musicista Claudio Cornelli. Collegamento online con le scuole dell'Infanzia e Primarie di Casale Monferrato e del Sistema Bibliotecario a partire dalle ore 10 di mercoledì 16 dicembre.

Il racconto a due voci, con l'accompagnamento della chitarra, è quella di una storia di Natale e di amicizia, per festeggiare insieme il periodo più gioioso dell'anno. La durata del collegamento è di un’ora, con canzone finale di Natale che coinvolgerà tutti i bambini e gli insegnanti partecipanti online.

Si chiuderà con Una festa inaspettata, a cura del Collettivo Teatrale, dalle ore 10 di martedì 22 dicembre. Si racconterà di un tempo non ben definito ma abbastanza lontano, quando si narrava di una leggenda che parlava di un canto soave che sarebbe sceso dalla collina. Un ragazzo, fortemente colpito da questa storia, ci crede a tal punto da farla avverare sotto gli occhi increduli di tutti gli abitanti di un piccolo paese, proprio nella notte di un 24 dicembre.

Le due storie saranno disponibili sulla pagina. Per informazioni: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297.