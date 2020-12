Elio Carmi racconta il tempio e i lumi della Comunità Ebraica

CASALE - Il Tempio e Collezione dei Lumi della Fondazione Arte Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato e nel Piemonte Orientale raccontati da Elio Carmi, presidente della Comunità Ebraica. La raccolta di Chanukkiot d'arte contemporanea è cresciuta anno dopo anno e in questo 2020, raggiunge i 250 pezzi mostrando molti e diversi progetti in cui tanti artisti di livello anche mondiale, ebrei e non, hanno affrontato i problemi formali e il valore simbolico di un oggetto rituale quale il candelabro di Channukka, reinterpretandolo nella contingenza storica.

Un patrimonio artistico di grande rilievo legato alla storia e alla cultura ebraica casalese e del territorio che ne ha caratterizzato fortemente lo sviluppo culturale, determinandone l'identità nell'oggi.