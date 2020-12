Franchini spreca, per il Casale è solo pari

CASALE - Il pareggio tra Casale e Sestri Levante è giusto: per vincere bisogna sfruttare le occasioni, anche poche, create e i nerostellati non lo fanno, soprattutto Franchini nella seconda frazione. Tarlev decisivo in un paio di interventi in avvio di ripresa: il punto serve a poco ai padroni di casa, che domenica giocheranno sul campo di un'altra matricola, il Pont Donnaz di Roberto Cretaz, senza Cintoi. Il capitano, in diffida, è stato ammonito al 44' della ripresa.

Poche emozioni

Avvio spostato alle 14.45 per il ritardo del Sestri Levante. Ha un buon pallone al 7' Coccolo, che vede il portiere del Sestri fuori dai pali, ma la conclusione è debole. Un minuto dopo imposta Poesio, Vecchierelli non finalizza. Al 10', sul traversone insidioso di Buso, spazza via deciso Bettoni. Tutte e due le squadre faticano a giocare palla a terra e ricorrono a lanci lunghi, agevolando il controllo delle difese. Al quarto d'ora traversone di Selvatico da destra, nessun problema per Tarlev. La matricola ligure prova ad alzare il baricentro. Al 17' Sestri vicino al gol: Croci suggerisce da sinistra, colpo di testa di Cirrincione poco sopra la traversa. Al 23' protesta il Casale per l'atterramento in area di Franchini: per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 32' esce di pugno Salvalaggio per anticipare Poesio servito in area, pronto per la deviazione. Rischiano i nerostellati al 37', sulla ripartenza di Croci, che obbliga Tarlev a uscire dall'area per anticiparlo. Al riposo ancora con il punteggio bloccato, meglio gli ospiti nella prima fase, poi anche il Casale prova a osare

Opportunità d'oro

Sestri aggressivo in avvio di ripresa, determinante Tarlev che alza sulla traversa la deviazione aerea di Croci sul traversone di Cirrincione. Al 7' ci prova Bettoni, colpo di testa in area, la retroguardia respinge, riprende Coccolo all'altezza del dischetto, ma il tiro è fuori bersaglio. Al 10' progressione di Coccolo, fermato irregolarmente al limite al momento della conclusione: la trasformazione è di Poesio, alta. Al 14' ancora Tarlev protagonista su Buffo appena entrato. Al 25' doppia opportunità per Poesio: la prima deviata in angolo, la seconda sull'incrocio. Alla mezzora l'occasione migliore per i padroni di casa: Franchini si presenta solo davanti a Salvalaggio, prendendo il tempo a Pane, ma calcia sull'esterno della rete. Al 36' ci prova Coccolo, conclusone 'sporcata' dalla difesa, che aiuta il controllo del portiere. Al 40' Casale vicino al gol: opportunità d'oro sempre per Franchini, che evita il suo marcatore, ma ha un attimo di indecisione sottoporta e permette a Salvalaggio di recuperare e sventare il pericolo. Nel finale spazio per il giovane Ferrari, classe 2003. Quasi allo scadere Guida rischia l'autogol, che sarebbe stato una beffa.

Casale - Sestri Levante

Casale: Tarlev, Guida, M'Hamsi, Vecchierelli, Cintoi, Bettoni,Mullici, Poesio, Franchini (43' st Franchini), Coccolo, Romeo. A disp.: Rovei, Graziano, Albino, Nouri, Massone, Premoli, Coppola, Fiore. All.: Buglio

Sestri Levante: Salvalaggio, Puricelli, Grea, Pane, Chella, Selvatico, Ferretti (12'st Buffo), Bianchi (38'st Mazzali), Croci, Buso, Cirrincione (26't Marianelli). A disp.: Di Stasio, Cavalli, Iurato, Contipelli, Rivi, Cuneo. All.: Ruvo