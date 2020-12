Gli ultras monferrini solidali con Antonino Speziale

CASALE - Anche a Casale, come in diverse altre città italiane, il mondo della tifoseria organizzata ha scelto di manifestare il suo sostegno ad Antonino Speziale, ultras del Catania condannato per omicidio preterintenzionale dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti (cui nel Casalese è dedicato l'impianto sportivo di Frassineto Po), morto il 2 febbraio 2007 al "Massimino" di Catania.

Speziale è uscito di prigione dopo 8 anni e 8 mesi di reclusione. L'ultras, all'epoca dei fatti 17enne, si è sempre proclamato innocente.

Lo striscione applicato a Casale "Speziale un abuso senza precedente, oggi libero da sempre innocente" è stato affisso al sottopassaggio di uscita dalla città, in direzione di San Germano.