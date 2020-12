Guasto alla fognatura: chiuso un tratto di via Facino Cane

CASALE - Da questa mattina è stato istituito il divieto di transito nel tratto di via Facino Cane compreso tra piazza Cesare Battisti (piazza della Posta) e via Gonzaga, per permettere l'urgente ripristino della rete fognaria. Il divieto sarà in vigore fino al termine dei lavori. Sarà comunque garantito l'accesso dei veicoli in via Facino Cane dal civico n. 13 fino all'intersezione con via Gonzaga per i residenti e gli esercenti di attività commerciali presenti nel tratto indicato.