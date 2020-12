Turismo a Rosignano: grande successo in un anno complicato

ROSIGNANO – L’amministrazione comunale di Rosignano, nonostante il difficile anno segnato dall’emergenza sanitaria, ha continuato credere ed investire nel settore turistico, raggiungendo importanti risultati, con obiettivi di consolidamento e miglioramento nel 2021. Il trend di un turismo interno alla (riscoperta dei piccoli borghi, ipotizzato da più parti ad inizio pandemia, è stato pienamente confermato nel caso delle attività messe in campo dal comune monferrino.



I risultati sono andati oltre lee più rosee aspettative. Dai questionari somministrati nel corso dell'anno ad un campione di oltre mille visitatori del paese e dei suoi Infernot, emergono dati interessanti sulla fruizione turistica del territorio ed informazioni utili per l'avvio della prossima stagione. Un primo aspetto positivo è che il 90% del campione è rappresentato da persone residenti al di fuori della provincia di Alessandria, con una concentrazione maggiore sull'area del milanese e del torinese. L’offerta turistica rosignanese è stata scoperta per la prima volta quest'anno da nove intervistati su dieci.

I visitatori sono rimasti piacevolmente sorpresi e stupiti della varietà di proposte di visita che è possibile trovare sul territorio, lasciando ottimi apprezzamenti e commenti sull'accoglienza e le informazioni ricevute. Dai dati emerge come il "visitatore tipo" sia rappresentato da una persona di età compresa tra 41 e 65 anni, che sta passando la giornata sul territorio per effettuare visite culturali e che ha scoperto il borgo di Rosignano attraverso il web. «Possiamo stimare con buona approssimazione che il flusso turistico nel Territorio si è attestato sulla soglia dei 5mila visitatori» ha evidenziato il sindaco Cesare Chiesa.

Intensa è stata anche l'attività sui social, che non si è mai fermata nel corso dei mesi: la pagina Facebook "Rosignano Monferrato Info Point" ha raggiunto (e superato), in poco più di un anno di attività, i 600 "Mi piace"; sono stati pubblicati più di 150 post legati al territorio e agli eventi che è stato possibile organizzare, come “Vendemmia in Arte”, le mostre fotografiche e d'arte, l'inaugurazione del terzo Infernot pubblico e della Vetrina dell'Artigianato; le visualizzazioni sono state decine di migliaia e l'attività social continuerà con regolarità anche nel 2021. In particolare, è stato lanciato (dopo il primo lockdown) il video "Rosignano, emozioni in Monferrato", una vetrina di presentazione di Rosignano e delle sue peculiarità. A quello di Facebook si è aggiunto, in estate, il profilo Instagram "rosignanomonferrato_infopoint".

In tema di promozione, da sottolineare anche l'importanza dell'adesione da parte del Comune all'Associazione Castelli Aperti.