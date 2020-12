Diego, il guerriero di 20 mesi che è diventato un angelo

TORINO - La battaglia di Diego, il piccolo di Lu, figlio di mamma Rosanna e papà Davide, è finita oggi. Non c'è l'ha fatta il bimbo, di soli 20 mesi, da quattro impegnato in una guerra senza quartiere con la leucemia. Una diagnosi improvvisa, a fine estate, senza che nulla nel tempo precedente potesse lasciar presagire alcunché.

Sempre con la mamma al suo fianco Diego era all'ospedale Regina Margherita di Torino, il più piccolo tra gli eroi in lotta contro mali terribili. Di fronte alla difficoltà non si era mai tirato indietro e, fino a poche settimane fa, sembrava che il peggio se lo fosse lasciato alle spalle.

Purtroppo la malattia, subdola e implacabile, si è invece aggravata. Diego ha fatto un ulteriore potentissimo ciclo di chemioterapia ma ieri, sabato, è stato portato in rianimazione. Questa mattina le sue condizioni erano ulteriormente peggiorate, fino al tragico e terribile epilogo del pomeriggio.

Avevamo tifato per Diego che nella lotta insegnava coraggio e determinazione invece di lamenti e autocommiserazione.

Avevamo provato infinita ammirazione per Rosanna, una mamma di quelle con tutte le lettere maiuscole, che aveva rilanciato il coraggio ricevuto dal piccolo per promuovere iniziative di solidarietà: «Andremo avanti con "Il Pescatore di Sogni", per aiutare sempre». Lo faranno. Senza dubbio.

