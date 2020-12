Fornaro: "15% in più di rendite alle vittime dell'amianto nella legge di bilancio"

ROMA - Da Roma arrivano buone notizie sul fronte amianto. Lo comunica il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera Federico Fornaro: «La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento a mia prima firma alla legge di Bilancio per rifinanziare il fondo vittime dell’amianto per 39 milioni di euro per il 2021 e in crescita per gli anni a venire fino a 51 milioni annui. A partire dal primo gennaio 2021 le rendite riconosciute alle vittime dell'amianto saranno aumentate del 15%; mentre ai malati di mesotelioma sarà riconosciuta una prestazione di importo fisso pari a 10mila euro da corrispondere in un'unica soluzione. L'aumento delle rendite partirà dal 1° gennaio 2021 e consisterà in una prestazione aggiuntiva del 15% della rendita in godimento. Mentre, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Inail dovrà erogare ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale (la cui sperimentazione si sarebbe altrimenti conclusa con il 31.12.2020) una prestazione di importo fisso pari ad euro 10mila da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia».