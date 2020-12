Premiati alcuni giovanissimi lettori alla biblioteca Luzzati

CASALE - Anche quest'anno la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati ha stilato la classifica dei giovani lettori che hanno letto oltre 30 libri.

I bambini in totale sono dodici: Guglielmo Rivalta (3 anni), Francesco Battaggia (3 anni), Alessia Bonato (3 anni), Francesca Martinetti (4 anni), Diego Battaggia (5 anni), Beatrice Sanlorenzo (5 anni), Zoe Viarino (6 anni), Mattia Malfgora (6 anni), Elisa Bussi (6 anni), Diego Rossi (6 anni), Solerio Matteo (8 anni), Alessandra Degiovanni (9 anni). In regalo per ciascuno di loro uno speciale omaggio che potranno ritirare da martedì 22 dicembre presso la biblioteca.

«Purtroppo per questa edizione – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – non potremo organizzare la premiazione, ma non mancheremo di donare a tutti i vincitori un dono natalizio che permetterà di continuare la lettura nelle vacanze di Natale. Un piccolo pensiero per incentivare ancora di più la lettura tra i più i giovani».