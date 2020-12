I provvedimenti amministrativi stasera in consiglio a Casale

CASALE – Si riunirà questa sera a partire dalle ore 21 (sempre in video conferenza) il consiglio comunale di Casale.

«Anche l'ultima seduta assembleare di quest’anno – ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – sarà dedicata esclusivamente ai provvedimenti proposti dall'amministrazione: alcuni, come ad esempio la revisione periodica delle partecipazioni, da adottare per legge entro il 31 dicembre di ogni anno, altri, come il piano triennale delle alienazioni e la determinazione delle aliquote imu 2021, relativi alla programmazione del prossimo esercizio finanziario triennale 2021-2023».

Le mozioni e gli ordini del giorno presentati dai consiglieri verranno quindi trattati nella prima seduta del 2021.