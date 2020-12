Ghali, Diego e la canzone che non esce più dalla testa

LU - Non mi è mai piaciuto Ghali eppure una delle medicine più potenti per aiutare Diego, me lo raccontava Rosanna, era un suo brano molto noto, Good Times: è quello che ripete “Bell’atmosfera / Ti prego non mi uccidere il mood, dai...”.

Rosanna era entrata sui social proprio per contattare l'artista. Ghali aveva risposto favorevolmente e, non appena fosse stato possibile, sarebbe andato a trovare il piccolo Diego e gli altri ‘bambini speciali’.

È facile avercela con il mondo. Nelle parole di Rosanna questo non c’era. Mi ha detto che Diego le insegnava il coraggio, che le mostrava come combattere. Ci è riuscito. Non si resiste per mesi in ospedale con i propri pensieri e senza l’affetto diretto dei cari - tenuti lontani dal Covid - senza una forza sovrannaturale che ti sostiene.

Rosanna aveva dalla sua la fede, la scienza dei sanitari ma soprattutto Diego. E lui c’è ancora, negli insegnamenti che ha lasciato, nella raccolta fondi che ha il suo volto e aiuterà altri bambini. Ghali magari andrà lo stesso al Regina Margherita a trovarli, non lo so. Un po’ lo spero. La canzone mi è diventata pure orecchiabile. Ora, non mi esce più dalla testa.