Un video per promuovere i nuovi arrivi natalizi alla Biblioteca Civica

CASALE - L'emergenza sanitaria non ha fermato la Biblioteca Civica di Casale: anche se su appuntamento i prestiti sono ancora consentiti.

Per promuovere i nuovi arrivi sotto Natale, il direttore Luigi Mantovani ha preparato un video che illustra le principali opere a disposizione. Per visualizzarlo è possibile collegarsi alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/NataleBiblio2020 o all'account Facebook www.facebook.com/BibliotecaCivicaGiovanniCanna.

«La nostra Biblioteca Civica, anche se aperta solo per il prestito - ha spiegato infatti l’assessore Gigliola Fracchia - prosegue senza sosta nella propria funzione di valorizzazione del patrimonio librario e di stimolo alla lettura. Per questo Natale il tradizionale tavolo delle novità sarà visibile da tutti in un video pubblicato online».