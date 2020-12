Vaccini, il primo alle 10.30

ALESSANDRIA - Domani, 27 dicembre, alle ore 10.30, comincerà all'ospedale di Alessandria la campagna di vaccinazione anti Covid. Del giorno si sapeva, l'orario è stato ufficializzato poco fa. Saranno i primi vaccini nella nostra provincia; 10 le dosi previste per domani, 70 quelle per lunedì. Saranno somministrate a personale ospedaliero, dai medici agli infermieri, dalle oss agli amministrativi. Il primo in assoluto potrebbe essere il dottor Mario Salio, primario del reparto di Pneumologia (che attualmente ospita esclusivamente pazienti positivi al tampone).

La prima fase, a gennaio, vedrà interessata l'intera provincia, con il coinvolgimento diretto dell'Asl. E riguarderà non solo il personale sanitario ma anche quello delle Rsa (ospiti compresi).