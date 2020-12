La Bargero nel Cda di Trenitalia, Riboldi spera in un ruolo chiave per il rilancio delle linee ferroviarie

CASALE - La notizia dell'ingresso dell'ex parlamentare ed esponente di Italia Viva Cristina Bargero nel Consiglio d'Amministrazione di Trenitalia fa felice anche il sindaco di Casale Federico Riboldi.

Nonostante la Bargero appartenga all'area di centrosinistra (deputata con il Pd, ora militante di Italia Viva) il primo cittadino, esponente di spicco in provincia di Fratelli d'Italia, ragiona "di territorio" e si auspica che possa essere un passo importante per il rilancio delle linee ferroviarie: «Accolgo con grande soddisfazione la nomina dell’onorevole Cristina Bargero. Il tassello mancante, un compito estremamente gravoso come quello del rilancio ferroviario del nostro territorio ha finalmente un interlocutore. In quest’anno sono giunte a casale tre nuove imprese (una quarta a giorni annuncerà), si è raddoppiata la manutenzione, si sono create un’Agenzia di Sviluppo e un Consorzio turistico di interesse regionale. Nonostante il periodo più difficile dalla fine della seconda guerra mondiale c’è un fermento senza precedenti. I trasporti sono il nostro tallone d’Achille, e avere una casalese al vertice di Trenitalia ci potrà sostenere nel rilancio. Ho già avuto modo di complimentarmi personalmente con Cristina e la chiamerò prima di Capodanno per stilare una road map del lavoro da fare sul quale sono certa ci appoggerà per il bene del territorio. Forza Casale!»